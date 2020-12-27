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في ذكرى ميلاده .. 99 عاما على ميلاد الدكتور مصطفى محمود

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:56 م
مصطفي محمود
مصطفي محمود
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية اكسترا نيوز، أن اليوم يمر 99 عاما على ميلاد المفكر الإسلامي الراحل الدكتور مصطفى محمود، إذ ولد فى 27 ديسمبر عام 1921، ومصطفى محمود هو كاتب وطبيب وأديب وفنان مصري، قام بتأليف 89 كتابًا، يتراوح بين القصة والرواية الصغيرة إلى الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية، والدينية.

ولد مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ المعروف بـ"مصطفى محمود" في 25 ديسمبر 1921 في شبين الكوم ـ منوفية في مصر لأسرة متوسطة الحال، والده موظف وقد كان كثيرًا ما يمرض في طفولته مما أدى لرسوبه ثلاث سنوات في الابتدائية، وعدم قدرته على اللعب كباقي الأطفال، درس الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص في الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.

ألّف مصطفى محمود 89 كتاب، متعددة الموضوعات والمجالات فمنها علمية ومنها فلسفية ومنها أدبية، سياسية، اجتماعية، ودينية. وأتقن أيضًا كتابة المسرحيات والحكايات، إضافة إلى الحكايات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

أنتج كتاب "لغز الموت" فى 1959، وفى عام 1961 كتب "أينشتاين والنسبية"، وكتب "القرآن محاولة لفهم عصري" فى عام 1969، وفى عام 1970 كتب كتابه الشهير "رحلتي من الشك إلى الإيمان".

ليقوم بعدها بنشر العديد من الكتب والمقالات ومنها : (ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، زيارة للجنة والنار،  عظماء الدنيا وعظماء، علم نفس قرآني جديد ،الإسلام السياسي والمعركة القادمة، على حافة الانتحار، عالم الأسرار، المؤامرة الكبرى، الله والإنسان ،أكل العيش، عنبر 7، شلة الأنس، رائحة الدم، إبليس، لغز الحياة، الأحلام، في الحب والحياة، يوميات نص الليل، المستحيل، العنكبوت، الخروج من التابوت، رجل تحت الصفر، الإسكندر الأكبر، الزلزال، الإنسان والظل، غوما ، الشيطان يسكن في بيتنا، الغابة ، مغامرات في الصحراء ، المدينة ،اعترفوا لي، 55 مشكلة حب، اعترافات عشاق، الطريق إلى الكعبة، الله، التوراة، الشيطان يحكم، رأيت الله ، الروح والجسد ، حوار مع صديقي الملحد) والكثير من الأعمال الأخرى.
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