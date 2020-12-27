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محافظات

محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد ميدان الشهيد البطل الملازم اول مصطفي يحيي جاويش الذي استشهد اثناء اداء واجبه الوطني بسيناء ويقع الميدان بتقاطع شارعي صلاح سالم وطرح البحر. 

حضر الافتتاح اسرة الشهيد البطل والمهندس عمرو عثمان  نائب  المحافظ  واللواء خالد علام مساعد مدير أمن بورسعيد مساعد مدير الأمن والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق. 

 
وأكد محافظ  بورسعيد  ان إطلاق إسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية وتقديم دمائه  الذكية الطاهرة للدفاع عن الوطن.  

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واضاف  أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم للشهيد البطل  الذى قدم نفسه فداءً للوطن، مؤكدا ان سيرتة العطرة ستظل في وجداننا جميعا علي مر العصور والاجيال بعد ان حفر اسمة في سجل البطولة والفداء بحروف من نور.  

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة قدمت ولا تزال تقدم أبناءها فداءً لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.

 
 
 
محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن
محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن
محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن
محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن
محافظ بورسعيد: القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها فداء لاستقرار الوطن
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