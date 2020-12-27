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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالمنصورة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:46 م
كلبش
كلبش
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همت الحسينى
تمكّنت دورية أمنية بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط عصابة لسرقة المشغولات الذهبية بالإكراه وذلك بعد صياح إحدى العاملات بعيادة طبيب بشارع حسين بك بمدينة المنصورة، من محاولة سرقة مشغولاتها الذهبية خلال عملها من خلال  سيدتان وعاطل تخفيا مرتدين نقاباً.
ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم ثان شارع حسين بك تبلغ بمحاولة 3أشخاص سرقة إحدي السيدات داخل عيادة خاصة .
وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه أثناء تواجد "إيمان.ا.ع.ح"، 48 عاما، سكرتيرة بعيادة طبيب جلدية وتناسلية ومقيمة عزبة الشال، فوجئت بدخول ثلاث منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبي وخلال ذلك قامت اخرى بالتعدي عليها ومحاولة وضع لاصق طبي على فمها وحاولوا سرقة مشغولاتها الذهبية ونجح عدد من العاملين بالعيادات المجاورة والأهالي من ضبط أحدي المتعديات بمحاولة السرقة، وهي"شيماء.ع.ع.م"،37عاما، ومقيمة شارع المديرية، فيما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربين وهم يرتديان النقاب حال اختبائهم بمدخل أحد العقارات المجاورة للعقار وهم "محمود.م.ي"،27عاما، بدون عمل، ومقيم كفر البدماص والسابق اتهامه فى قضيتي ضرب أفضى إلى موت وخطف وإغتصاب، وبحوزتة سلاح ابيض مطواه ولاصق طبي، سامية .ف.ا.إ.س"،39عاما، بدون عمل ومقيمة بمنطقة عزبة عقل والسابق اتهامه فى 7 قضايا تبديد.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بإرتكاب محاولة سرقة المشغولات الذهبية من احدي العاملات بالعيادة وذلك لسابقة تردد المتهمة الأولى على العيادة لتوقيع الكشف الطبي بها ومشاهدتها للمجني عليها ترتدي مصوغات ذهبية.

وقالت المتهمة الاولي فى محضر الشرطة بأنها اتفقت مع المتهمين الثاني والثالثة على ارتكاب الواقعة فيما يجري تقسيم المسروقات بعد بيعها .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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