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رياضة

نجم الزمالك السابق: زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى 35 لا يصب فى مصلحة الأندية الفقيرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:12 م
الزمالك
الزمالك
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يسرى غازى

علق اكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق على قرار اتحاد الكرة بزيادة قوائم أندية الدوري المصري إلى ٣٥ لاعبا.



قال نجم الزمالك فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قرار فى مصلحة الاندية صاحبة الاموال للاحتفاظ باللاعبين واعارتهم واستغلال كل المواهب المتاحة على الساحة الرياضية .

أضاف : الاندية الفقيرة تظل مفرخة لانتاج اللاعبين فقط وبيعهم لمن يملك المال من كبار أندية الدورى.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن زيادة قوائم أندية الدورى المصرى من ٣٠ لاعبا إلى ٣٥ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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