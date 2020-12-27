رعب وذعر فى حدائق الأهرام بسبب الكلاب الضالة

ارسلت القارئة سماح فتحي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت فتحي في شكواها: نحن سكان حدائق الأهرام منطقة ن نعاني من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب في قلوبنا بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة بالهضبة.

وأوضحت سماح فتحي أن الكلاب الضالة تقوم بمهاجمة المارة صباحا ومساء وقامت بعقر عدد كبير من سكان المنطقة، مشيرة إلى أن الكلاب الضالة تسير في مجموعات كبيرة جدا يصعب التغلب عليهم بسهولة.





وأوضحت أنه تم تقديم عدة شكاوى في جمعية حدائق الأهرام وحي الهرم دون جدوى، مطالبة المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ عليهم من العقر.

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