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بين الناس

رعب وذعر فى حدائق الأهرام بسبب الكلاب الضالة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد قطب

ارسلت القارئة سماح فتحي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت فتحي في شكواها: نحن سكان حدائق الأهرام منطقة ن نعاني من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب في قلوبنا بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة بالهضبة.

وأوضحت سماح فتحي أن الكلاب الضالة تقوم بمهاجمة المارة صباحا ومساء وقامت بعقر عدد كبير من سكان المنطقة، مشيرة إلى أن الكلاب الضالة تسير في مجموعات كبيرة جدا يصعب التغلب عليهم بسهولة.


وأوضحت أنه تم تقديم عدة شكاوى في جمعية حدائق الأهرام وحي الهرم دون جدوى، مطالبة المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ عليهم من العقر.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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