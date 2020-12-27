هبة مجدى تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

وظهرت مجدى بصحبة عائلتها مع بابا نويل ،وكتبت معلقة على الصورة:" Merry Christmas and happy new year"

وتشارك هبة مجدي في مسلسل جديد يحمل اسم "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في سباق شهر رمضان القادم.









ومسلسل "موسى" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سمية الخشاب وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وتارا عماد ومحمد عز وعبير صبري وجوري بكر وأحمد طلعت زكريا ومنذر ريحانة وهادي الجيار وحمدي الوزير وعارفة عبد الرسول ونجيب بلحسن ورياض الخولي وسيد رجب وضياء عبد الخالق وهبة مجدي وأمير صلاح الدين.







