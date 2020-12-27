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حوادث

إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:46 م
مستشفي
مستشفي
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محمد عبدالحليم
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة «سيدة و3 أطفال شقيقات» بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الاحد، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم.

واستقبل قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء تسمم غذائي، هم: «صباح س.أ» ٤٠ سنة، و«همس س.ج» ١٣ سنة، وشقيقتيها «ريتاج» 6 سنوات، و«هدير س.ج» ٤ سنوات، يقيمون شرق النيل.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور حيث تم عمل غسيل معده وأخذ عينات بالاستقبال.

وتم حجز المصابين بقسمى الباطنه والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية.

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من جانب آخر شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأحد، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور في غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.

واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة إلى أقصى درجة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.

كما شعر أهالي المحافظة بحالة من الطقس البارد عن سابقه من أيام، حيث رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط امطار خفيفة مساء اليوم. 

 وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة  للتعامل مع أي تداعيات وبخاصة مع الشبورة الكثيفة التي شهدتها عدة مناطق بالمحافظة.

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