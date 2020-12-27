ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

8 مليارات جنيه استثمارات.. تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان.. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:22 م
علاء الحضرى
علاء الحضرى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال علاء الحضرى، المشرف على مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إن حي الأندلس من أحد الأحياء التى سيتم  تنفيذ الإسكان الاجتماعى بها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسكان الاجتماعى يتكون من 57160 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 45000 وحدة منها.

وأشار المشرف على مشروع الاسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إلى أنه تم تسليم السكان 40 ألف وحدة سكنية، بإجمالي استثمارات الإسكان الاجتماعى بالكامل للمدينة 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن أحد الأحياء الجديدة للإسكان الاجتماعى، يتكون من 569 عمارة بإجمالي 11 ألفا و380 وحدة سكنية .

وأكد أن إجمالى الاستثمارات فى حى الاندلس 3 مليارات جنية للإسكان ،أما عن المرافق فتصل  استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

7.5 مليار جنيه استثمارات المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.. تفاصيل

مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة «هو» بنجع حمادي

ترشيحاتنا

إصابة المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

بعد قرار تعيينه.. 5 ملفات شائكة على طاولة رئيس الزمالك الجديد

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على وقف نشاطه

ذات أهمية خاصة.. السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة