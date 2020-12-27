8 مليارات جنيه استثمارات.. تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان.. شاهد

قال علاء الحضرى، المشرف على مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إن حي الأندلس من أحد الأحياء التى سيتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى بها.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسكان الاجتماعى يتكون من 57160 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 45000 وحدة منها.





وأشار المشرف على مشروع الاسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إلى أنه تم تسليم السكان 40 ألف وحدة سكنية، بإجمالي استثمارات الإسكان الاجتماعى بالكامل للمدينة 8 مليارات جنيه.





وأوضح أن أحد الأحياء الجديدة للإسكان الاجتماعى، يتكون من 569 عمارة بإجمالي 11 ألفا و380 وحدة سكنية .



