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رياضة

رسالة مؤثرة من قفشة لـ جماهير الأهلي بعد استمرار إصابته بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:34 م
مجدى قفشة
مجدى قفشة
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عمرو الحلوانى

وجه محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد استمرار إصابته بفيروس كورونا.

 

وكتب قفشة، عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمد لله على كل الأحوال، أكرمنا الله بنعم كبيرة جدا، حتى فى الابتلاء كان رحيما كريما، بفضل من الله لا أعانى أى أعراض وأتمتع بصحة جيدة وأحاول ممارسة التمارين المنزلية قدر المستطاع".

 

وأضاف : "إن شاء الله المسحة القادمة تكون سلبية، وأعود للتدريب الطبيعى أقوى من الأول، اشتقت جدا للنادى والتدريب المباريات لكن الحمد لله دائما وأبدا، بشكركم جدا على الدعوات الصادقة والرسائل الجميلة، غمرتنى بشعور طيب لا مثيل له، شكرا لكل الأهل والأصدقاء من كل قلبى نلتقى قريبا إن شاء الله".


وعلى الجانب الآخر ، زف الإعلامى أحمد شوبير بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا .


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى موسيمانى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .


وأضاف : " من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا " .


وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس .

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