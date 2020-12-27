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تعليم

حملات مشتركة بين الأمن والأحياء والتعليم على مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:27 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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انجي هيبة
أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن تشكيل حملات مشتركة بين الأمن والتعليم والأحياء بالمحافظة، علي مراكز الدروس الخصوصية، وتشكيل لجنة من التعليم لدراسة حلول لسد عجز المدرسين بالمدارس، مشيرا الي اتخاذ استعدادات مبكرة قبل انطلاق العام الدراسي الثاني.

وأشار وكيل تعليم الإسماعيلية، إلى تشكيل لجنة الصحة لفحص وجبات التغذية الطلابية، ودراسة أي شكاوى بشأنها

وأعلن وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، عن تدشين  8 منصات تعليمية فى كل إدارة  تعليمية بمنحة من منظمة اليونيسيف، مشيرا إلى دعمها  ل 125 مدرسة.

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