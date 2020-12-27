مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي المقرر إقامتها غداََ الاثنين.





وقال مصيلحي خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن لاعبي الاتحاد خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وكشفت المسحة عن إصابة لاعب هام في صفوف الفريق.





وأضاف مصيلحي أنه عادة لا نعلن عن اسم المصاب ولكنه من أهم لاعبي الفريق، وسيؤثر بشكل كبير على الفريق.





وتابع: نعرف أن حسام حسن سيتدارك الأمر ولكن من المحزن وجود هذه الإصابة خلال مواجهة فريق هام مثل الأهلي.



