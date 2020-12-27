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محافظات

محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً طارئاً مع مدير المستشفيات الحكومية بالمحافظة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:40 م
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا طارئًا مع مديرى المستشفيات الحكومية بالاضافة الى المستشفيات التى تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة لبحث سبل التعامل مع تحديات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا .

وقد حرص المحافظ في بداية اللقاء علي نقل رساله شكر وتقدير من مواطني وقيادات الجيزة  لكافة الأطقم الطبية والتمريض لما بذلوه من جهد خلال الموجه الأولى لجائحة كورونا . 

واكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للمنظومة الطبية ومعاونتهم في التصدي للموجة الثانية مشيرًا ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة  خاصة شهرى يناير وفبراير مشددا على تحقيق أقصى درجات الانضباط بين الاطقم الطبية والتمريض وعدم التقصير واستكمال مسيرة العطاء .

 

ووجه المحافظ  مديري مستشفيات العزل بضرورة بذل اقصي جهد على مدار الساعة واختيار نواب لهم علي درجه كبيرة من الكفاءة والتفاني وذلك لضمان انتظام العمل في ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تقديم جميع الخدمات العلاجية للاطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها .

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