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برلمان

برلمانية: خطة وزارة السياحة والآثار خطوة في طريق العودة للعصر الذهبي للسياحة المصرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أشادت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب عن حزب "الحرية" بالإستراتيجية التي تنتوي وزارة السياحة والآثار تنفيذها في الفترة المقبلة في سبيل عودة النشاط السياحي المصري لسابق عهده مرة أخرى وبشكل أقوى.

حيث ثمنت البيومي الخطوة المبدئية التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتي تضمنت التمهيد لإطلاق حملة ترويجية وإعلامية وتسويقية دولية لمصر والسياحة المصرية بكافة قطاعاتها بالخارج، تلك الخطوة التي جاءت بالتنسيق مع  الاتحاد المصري للغرف السياحية، و الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإضافة إلى السيد مستشار وزير السياحة والآثار للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

وفي ذات السياق أشادت عضو البرلمان المصري على ما تم الإتفاق عليه من جانب وزارة السياحة بشأن التعاقد مع شركات عالمية و دولية كبرى لوضع استراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة المصرية لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ٣ سنوات وسوف تستهدف خلال تلك الفترة الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق الدولية وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

واختتمت النائبة جيهان البيومي بيانها الصحفي بتفاؤلها بعودة عجلة السياحة المصرية إلى سابق عهدها من خلال الخطوات التي تخطوها السلطات التنفيذية يوما تلو الآخر تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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