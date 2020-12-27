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محافظات

مساهمة من البنك المركزي.. تخصيص 152 مليون جنيه لتوفير مستلزمات المستشفيات بالجيزة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:45 م
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه انطلاقا من الأهمية القصوى التي توليها الدولة للملف الصحي فقد تم تخصيص 152 مليون جنيه كمساهمة من البنك المركزى لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.


واطلع خلال اجتماعه الطارئ مع مديري المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، على الاستعدادات والتجهيزات من مديري مستشفات العزل والمعوقات التي تواجهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية الى جانب دعم المستشفيات التي بحاجة إلى عناصر بشرية أو أي احتياجات إضافية لأجهزة التنفس الصناعي، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.


وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدنى بنشر التوعية لدي المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة وغلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الأسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية.

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