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محافظات

بالعجوزة وأوسيم والصف.. الجيزة تخصص 3 مراكز لتوزيع لقاحات كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:45 م
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن قيام مديرية الشئون الصحية بتخصيص 3 مراكز صحية كمرحلة أولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا فور البدء في حملات التطعيم فى حالة زيادة الأعداد وهى مكتب صحة ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم و الاخصاص بالصف. 


ووجه المحافظ باستقبال كافة المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع وتحقيق الاستغلال الجيد  لأسرة الرعاية المركزة وأن تكون للحالات شديدة الخطورة مع التأكيد على عدم تحويل أى مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية.


كما شدد المحافظ على متابعة تدفق دفعات الأوكسجين من الشركات الموردة بشكل دوري ودائم.


واطلع خلال اجتماعه الطارئ مع مديري المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، على الاستعدادات والتجهيزات من مديري مستشفيات العزل والمعوقات التي تواجهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية إلى جانب دعم المستشفيات التي بحاجة إلي عناصر بشرية أو اي إحتياجات اضافية لأجهزة التنفس الصناعي مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.


وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء  والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدنى بنشر التوعية لدي المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة و غلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة  والمصالح الحكومية.

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