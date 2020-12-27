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برلمان

برلماني: التعليم يشهد طفرة كبيرة والمعلم مظلوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، إنه يرغب في الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب باعتباره متخصصا في مجال التعليم حيث يعمل استاذ مساعد بكلية طب الأسنان، مشيرا الى التزامه الحزبى بشأن تشكيلات لجان البرلمان نظرا لأنه ينتمي لحزب مستقبل وطن. 

وأضاف المندوه في تصريحات صحفية، عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في مجال التعليم، ولابد من دراسة التشريعات الخاصة بالتعليم لمسايرة مايشهده التعليم في العالم من تطور.

وتابع: لابد من تنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق لزيادة مواردها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار جاد بشأن ذلك، مستشهدا باستغلال أسوار المدارس في الدعاية والاسطح في انشاء محطات طاقة شمسية وذلك بهدف زيادة تلك الموارد.

وحول المعلم، قال الدكتور حسام المندوه، إنه مظلوم حاليا رغم انه احد الاعمدة الأساسية في العملية التعليمية، مايتطلب زيادة الاهتمام به تطبيقها لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبشر بالتوازي مع الاهتمام بالمشروعات العملاقة التي يقوم بها الرئيس السيسى.

وحول دور التكنولوجيا في التعليم، أشار إلي أن التكنولوجيا فرضت نفسها على الساحة وهو مايعد من حظ الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الحالي بمنحه الفرصه لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم.

وأضاف أيضا لابد من تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع المحليات والتعامل اليومي بها للحد من السلبيات بذلك القطاع.

وحول قانون الإدارة المحلية أوضح انه سيكون من الأولويات ليس بغرض إجراء انتخابات محلية فقط وانما بغرض ضبط منظومة المحليات ككل..

وواصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبلت مجموعة من نواب الفردى من ٥ محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا
 أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء )  باجمالي عدد 86 نائبا.
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