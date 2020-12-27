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محافظات

على متن مركبين.. ننشر أسماء الصيادين المقبوض عليهم في تونس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:16 م
مركب صيد
مركب صيد
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محمود زيدان
كشف أحمد نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أسماء الصيادين المقبوض عليهم من قبل السلطات التونسية منذ 3 أيام، بتهمة الصيد في منطقة محظورة.


وقال نصار إن المقبوض عليهم، من أبناء قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وهم، أحمد أحمد الديب، رئيس مركب "حسن وحمادة"، وحسن محمد منصور الحداد، رئيس مركب "كريم وعلي"، مجدي عبد الرحيم عبد اللطيف علي الأزلي.


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وأضاف نقيب الصيادين: "كما تم القبض على، محمد سلامة إبراهيم محمد، وعبده سعد عوض حسن عرفة، وثابت أحمد أحمد حمادة، وهيثم أحمد إسماعيل الصباغ، وفتح الله محمد عبد الفتاح مرعي، وحسن أحمد محلاوي الشامي، وأيمن محمد محمد جمعة عرفة".


وكانت السلطات التونسية، ألقت القبض على مركبين للصيد من برج مغيزل منذ 3 أيام، وعلى متنهما 28 صيادًا.


وقال نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، إن المركب الأول اسمه "حسن وحمادة" ملك أحمد محمد الديب، وعلى متنه 16 صيادًا، والمركب الثاني اسمه "كريم وعلي"، وعلى متنه 12 صيادًا وملك فرج محمد الديب.


وأضاف: "كان المركبان في رحلة صيد عادية ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وسوء حالة السواحل المصرية بالنسبة لقلة الأسماك، فقد توجها إلى منطقة "مالطا بنك"، لافتًا إلى أنها منطقة دولية يعمل بها جميع دول البحر المتوسط ونظرًا لسوء الأحوال، مما دفع هذين المركبين إلى الاقتراب من السواحل التونسية.

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