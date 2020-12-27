ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعا لإقامة حفل رأس السنة.. القبض على صاحب قاعة حفلات بـ الدقهلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:26 م
حفلات رأس السنة
حفلات رأس السنة
Advertisements
همت الحسينى
رصدت وحدة المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التابعة لمديرية أمن الدقهلية تداول بعض الإعلانات لقاعة حفلات بطلخا تعلن عن تعاقدها مع 6 مطربين، لإحياء حفلة رأس السنة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات، بسبب فيروس كورونا.


وبتقنين الإجراءات، تم ضبط "أحمد. و. ع"، صاحب القاعة، و"محمد. ج"، منظم حفلات، لبيان صحة الإعلانات المنتشرة.

بسؤالهما، أقرا بأنهما نظما الإعلانات وأعلنا عن وجود التذاكر لحفل كبير في ليلة رأس السنة، لرغبتهما في استقطاب أكبر عدد من الأهالي للاحتفال، وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تجري تحقيقها معهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق 7 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة و6 مراكز بطلخا

أمه وخاله كلمة السر.. تفاصيل قصة فيديو طفل الدقهلية مع السجائر والمخدرات.. شاهد

تفاصيل حفل محمود العسيلي في رأس السنة

حبس المتهمين فى واقعة طفل "سيجارة وبانجو" بالدقهلية وإيداع الطفل دور رعاية

ترشيحاتنا

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لمسئولين بالتعليم لضبط أصحاب مراكز الدروس الخصوصية

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. تفاصيل

غدا.. طبيب منتخب الشباب يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة

من حفل زفافها.. مي عمر تفاجئ متابعيها بصورة مع زوجها محمد سامي

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة