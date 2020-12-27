دعا لإقامة حفل رأس السنة.. القبض على صاحب قاعة حفلات بـ الدقهلية

رصدت وحدة المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التابعة لمديرية أمن ا لدقهلية تداول بعض الإعلانات لقاعة حفلات بطلخا تعلن عن تعاقدها مع 6 مطربين، لإحياء حفلة رأس السنة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات، بسبب فيروس كورونا. لإحياء









وبتقنين الإجراءات، تم ضبط "أحمد. و. ع"، صاحب القاعة، و"محمد. ج"، منظم حفلات، لبيان صحة الإعلانات المنتشرة.





بسؤالهما، أقرا بأنهما نظما الإعلانات وأعلنا عن وجود التذاكر لحفل كبير في ليلة رأس السنة، لرغبتهما في استقطاب أكبر عدد من الأهالي للاحتفال، وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تجري تحقيقها معهما.