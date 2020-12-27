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حالة المرور اليوم الأحد.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:52 م
حالة المرور
حالة المرور
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، الحالة المرورية اليوم الأحد.

وقال مينا مكرم مراسل البرنامج إن شبورة مائية كثيفة عالية تكونت في المناطق المتاخمة للأراضي الزراعية، ونصح المشاهدين بالحذر أثناء القيادة وتشغيل إضاءة الانتظار أثنائها في الأماكن التي تشهد شبورة عالية والسير بهدوء تام تجنبا لأي حادث. 

وأضاف، أن امتداد شارع السودان في منطقة امبابة يشهد سيولة مرورية ملحوظة في اتجاهيه، بالرغم من أنه يشهد حالة من التطوير ورفع الكفاءة منذ أشهر نظرًا لكونه واحدًا من أهم الطرق المحورية في محافظة الجيزة ويربط عددًا كبيرًا من المناطق. 

ومن منطقة المهندسين، قال مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر": "مررنا بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وتابعنا الحالة المرورية، والتي شهدت سيولة ملحوظة، والآن نحن متواجدون بميدان الدقي، وتحديدا في نهاية شارع التحرير، الذي يشهد سيولة مرورية ملحوظة مع وجود بعض الكثافات المتوسطة المتواجدة عند تقاطعات الإشارات المرورية الموجودة بالميدان وتقاطع شارع مجلس الدولة مع شارع التحرير".
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