بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس تكشف عن عقوبات المخالفين للتدابير الوقائية.. الاختبارات إلكترونية والسماح للطلاب بالخروج بعد 45 دقيقة

عقوبة المخالفين أثناء اختبارات حقوق عين شمس وفقًا للقانون

تربية نوعية عين شمس: نعتمد على الاختبارات الإلكترونية.. والخروج من الامتحانات بعد 45 دقيقة

طب عين شمس توضح كيفية التعامل مع الطلاب في حالة الاشتباه بكورونا أثناء الاختبارات











بعد زيادة أعداد الإصابات وقرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم إلغاء الدراسة واستكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول وفقًا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى للحفاظ على صحة الطلاب، يرصد موقع "صدى البلد" الإجراءات المتبعة مع الطلاب المشتبه فيهم والمخالفين للتدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات في عدد من كليات جامعة عين شمس.









أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وباتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المسجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين بالكلية.









وأوضح "عبد المؤمن"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه وفقًا للقانون الموضوع من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للطلاب المخالفين بالتدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات، فإنه يتم تحذير الطالب في المرة الأولى ثم يحول للشئون القانونية لتطبيق العقوبة اللازمة، والتي تتمثل في "غرامة مالية – حرمان من أداء الاختبارات"، مؤكدًا أن تلك العقوبة تطبق أيضا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمصححين بالكنترول.









وقال عميد حقوق عين شمس إن الكلية وضعت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لتلك الظروف التي يمر بها الطلاب، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية بعد إعلان إدارة الكلية أن الدراسة "أون لاين" لنهاية الفصل الدراسي الأول.









وفي هذا الإطار، ذكر الدكتور أسامة السيد، على سر أداء الطلاب لإختبارات التربية العملية بشكل إيجابي دون أى معوقات، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين، وذلك للحد من انتشار العدوى بينهم.









وأوضح "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاختبارات العملية مستمرة إلى منتصف يناير على أن تبدأ الاختبارات النظرية 9 يناير 2021، مشددًا على التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وألا يحرم الطالب من دخول اللجان وأداء الاختبار.









وأشار عميد الكلية إلى الاعتماد على الاختبارت الإلكترونية بشكل أساسي كبديل للاختبارات النظرية بالمواد النظرية ليصبح شكل الاختبار أسئلة اختيار من متعدد في ساعة واحدة فقط، لافتًا إلى إمكانية خروج الطالب بعد 45 دقيقة من مدة الاختبار.









على هذا الصعيد، قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل جيد عبر التعليم الهجين، والذي يتمثل في حضور الطلاب بنسبة 50% إلى الحرم الجامعي لتلقي التدريبات العملية والجزء الآخر من خلال المنصات الإلكترونية بعد رفع جميع المقررات الدراسية والفيديوهات خلالها بجودة عالية لمساعدة الطلاب، وذلك من خلال الإيميل الجامعي المختص لكل طالب وأيضا تسليم جميع التكليفات المطلوبة من الطلاب.









وأوضح "عمر"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العملية الدراسية أداء الطلاب للاختبارات العملية تسير وفقًا لتفيذ جميع التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه في حالة الاشتباه بحالة كورونا بين الطلاب يتم تحويل الطالب فورًا إلى مستشفى الدمرداش والمتخصصة لعزل الطلاب لتقي الإجراءات اللازمة.









وأكد الدكتور أشرف عمر أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب بشكل مستمر قبل الدخول إلى الحرم الجامعي للتأكد من سلامتهم أولًا، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا تؤجل له الاختبارات ويحدد معاد آخر بعد توفير الأوراق المطلوبة للأعذار الطبية وعرضها على الهيئة الطبية المتخصصة بالكلية.









وأضاف أنه في حالة شعور أى طالب بأى أعراض يتوجه مباشرة للمستشفيات الجامعية أو عبر التواصل عبر الأرقام المتخصصة المتوفرة للطلاب لتلقي الإرشادات المناسبة.