شاهد.. أيمن عامر صحفى بدرجة ملاكم

قال الصحفى أيمن عامر، إنه منذ الصغر يمارس رياضة الملاكمة والكونغ فو واشترك فى بطولات الجمهورية للكونغ فو، ولكن بعد ظهور رياضة البوكس فى مصر 1997 اشترك فى بطولة الجمهورية فى القاهرة وحصل على مركز بها.









وأضاف عامر، خلال لقائه على قناة "ten"، أن الرياضة ليست مرتبطة بسن معينة، موضحا أنه فى علم الطب الرياضي يوجد عمران الأول العمر الزمنى من أول تاريخ الميلاد حتى عمرك الآن، والثانى هو العمر البيولوجى وهو الصحة العامة واللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه إذا تم إهمال الرياضة واللياقة البدنية تزداد أمراض الشيخوخة والأمراضة المزمنة.









وأوضح أيمن عامر، أن الكيك بوكس أسلوب من أساليب الكونغ فو والدفاع عن النفس والذى يندرج تحت مسمى قتال الشوارع، لافتًا إلى أن قتال الشوارع يجعل الفرد لديه سرعة بديهه لأنه يتناول ضربة غير متوقعة فيقوم بمفاداتها فى ثانية سواء كان ذلك بسلاح أو بإيده.









وأشار إلى أن تنظيم الوقت كان العامل الأساسى لممارسة الرياضة ومزاولة العمل كصحفى، لافتا إلى أنه كان يسير إلى عمله أحيانا مشيًا أو بركوب العجل، وبذلك يكون قد مارس نصف رياضته بجانب عمله.