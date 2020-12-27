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أخبار البلد

صناع الخير: إجراء 102 جراحة عيون مجانا لغير القادرين بالأقصر وأسوان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت إشراف ورعاية نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتى أسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون، خاصة مرضى الشبكية.


وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تشخيص احتياج الأهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين، وأن العمليات التى تم إجراؤها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار، بالإضافة إلى 29 عملية شبكية.


وقال عبد الجليل إن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقل الأهالى من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان.


يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
صناع الخير: إجراء 102 جراحة عيون مجانا لغير القادرين بالأقصر وأسوان
صناع الخير: إجراء 102 جراحة عيون مجانا لغير القادرين بالأقصر وأسوان
صناع الخير: إجراء 102 جراحة عيون مجانا لغير القادرين بالأقصر وأسوان
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