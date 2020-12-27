محافظ الشرقية: طلاء واجهات المباني والنوافذ ونقل أعمدة الإنارة من على جانبي الطرق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس في العمل للنيابة.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من نقل أعمدة الإنارة من على جانبي الطريق العام الرابط بين (الزقازيق / أبو حماد - الزقازيق / بلبيس – الزقازيق / منيا القمح) وإعادة تركيبها في الفاصل بين الاتجاهين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطرق ولإنارة الطريق بشكل أفضل.





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وخلال الاجتماع ناقش محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ مشددا ً علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والإسراع في تنفيذ الخطة مع اتخاذ إجراءات رادعة (انذار / غرامة / قطع مرافق) حيال غير الملتزمين من أصحاب العقارات أو رؤساء اتحاد الملاك وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.





ولدفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد اجتماع إسبوعي بكل مركز ومدينة وحي مع مسؤولي المشروعات للإطلاع على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وقال المحافظ أنه جاري العمل في تنفيذ 265 مشروعا تنمويا وخدميا في قطاعات (الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق - الإسكان – الصحة – الكهرباء – التموين – الشباب والرياضة) بتكلفة 25 مليار جنيه تتطلب المتابعة اليومية، وذلك لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بنطاق دائرة المحافظة وسرعة البت فيها والحفاظ على الأراضي التي جرى استردادها وعدم السماح بالتعدي عليها مره أخرى.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الشرقية أن اجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقري بلغت 226 ألفا و441 طلبًا مشيدًا بإقبال المواطنين ورغبتهم في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.





طالب المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح في مخالفات البناء قبل الإنتهاء من المدة المحددة حتى نهاية الشهر الجاري طبقًا للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة وللإستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.





وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لإنهاء هذين الملفين الهامين لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة القانون وللحفاظ على حق الدولة والشعب.