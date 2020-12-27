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حوادث

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى إلزام الأزهر بتصحيح البخاري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوي إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.

وأكد الهيثم هاشم سعد ، والمتدخل انضمامي مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الاداري ، أصدرت حكمها  ، بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.

والمحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة المقدمة للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها  أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.

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