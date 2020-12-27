فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة؟ وهل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء؟ وما أفضل توقيت للتوبة.. والمواظبة على هذا العمل يجعلك أول المدعوين لدخول الجنة

هل تقبل الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة؟

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البحوث الإسلامية: عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

أفضل توقيت للتوبة إلى الله











نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال كثيرين، ونرصد أبرزها في التقرير الآتي:









فى البداية، قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن هناك «عملًا» يضع الإنسان ضمن الفئة التي تتصدّر قائمة المدعوين لدخول الجنة.





وأوضح البحوث الإسلامية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حمد الله تعالى في السراء والضراء، يضع الشخص في صدارة المدعوين لدخول الجنة.









واستشهد بما روي في المستدرك على الصحيحين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ، الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ».









الصلاة في ثوب به نجاسة

؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ورد سؤال مضمونه: " هل تجوز الصلاة بالثوب الذى أصابه جنابة أو مني









وأوضح عبد السميع قائلًا إن المني هذا فيه خلاف بين الفقهاء من حيث طهارته وعدم طهارته، والقول المفتى به هو مذهب الشافعية بأن المني هذا طاهر.









وقال: "وبناءً على ذلك، فإن أصاب المني الثياب فلا مانع من الصلاة بالثياب الذى اصابه مني ، ولكن خروجا من الخلاف اغسل مكانه ولا يكون هناك اى نجاسه فى الثياب وهذا على رأي من قال ان المني ليس بنجس، فالصلاة فى هذا الثياب جائزة، ولو انك اردت ان تخرج من الخلاف فعليك بغسل مكانه".









الوضوء بوجود كريم على الشعر









وقال أمين الفتوى إن الكريم أو الزيت الموضوع على الشعر لا يشكل عازلا في الوضوء للصلاة، التي تعتبر صحيحة في هذه الحالة.









وأضاف عثمان، أثناء إجابته عن السؤال الوارد إليه أثناء البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك": "في هذه الحالة الصلاة صحيحة والوضوء صحيح ولا شيء في ذلك".







