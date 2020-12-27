فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة؟ وهل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء؟ وما أفضل توقيت للتوبة.. والمواظبة على هذا العمل يجعلك أول المدعوين لدخول الجنة

- هل تقبل الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة؟
- هل يصح الوضوء فى وجود الكريم المرطب؟
- كيف أقضي الصلاة الفائتة مع الحاضرة عند ضيق الوقت؟
- هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء
- البحوث الإسلامية: عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة
- أفضل توقيت للتوبة إلى الله
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال كثيرين، ونرصد أبرزها في التقرير الآتي:
فى البداية، قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن هناك «عملًا» يضع الإنسان ضمن الفئة التي تتصدّر قائمة المدعوين لدخول الجنة.
وأوضح البحوث الإسلامية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حمد الله تعالى في السراء والضراء، يضع الشخص في صدارة المدعوين لدخول الجنة.
واستشهد بما روي في المستدرك على الصحيحين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ، الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ».
الصلاة في ثوب به نجاسة
ورد سؤال مضمونه: "هل تجوز الصلاة بالثوب الذى أصابه جنابة أو مني؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح عبد السميع قائلًا إن المني هذا فيه خلاف بين الفقهاء من حيث طهارته وعدم طهارته، والقول المفتى به هو مذهب الشافعية بأن المني هذا طاهر.
وقال: "وبناءً على ذلك، فإن أصاب المني الثياب فلا مانع من الصلاة بالثياب الذى اصابه مني، ولكن خروجا من الخلاف اغسل مكانه ولا يكون هناك اى نجاسه فى الثياب وهذا على رأي من قال ان المني ليس بنجس، فالصلاة فى هذا الثياب جائزة، ولو انك اردت ان تخرج من الخلاف فعليك بغسل مكانه".
الوضوء بوجود كريم على الشعر
وقال أمين الفتوى إن الكريم أو الزيت الموضوع على الشعر لا يشكل عازلا في الوضوء للصلاة، التي تعتبر صحيحة في هذه الحالة.
وأضاف عثمان، أثناء إجابته عن السؤال الوارد إليه أثناء البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك": "في هذه الحالة الصلاة صحيحة والوضوء صحيح ولا شيء في ذلك".
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح – رضوان الله تعالى عنهم - أنهم أحسنوا التبليغ عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم.
وأوضح « البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح – رضوان الله تعالى عليهم - أخبرونا أن أفضل توقيت يتوب فيه العبد لربه توبة نصوحًا، هو في صحته، مشيرًا إلى أنه ينبغي المبادرة والإسراع في التوبة قبل المرض حتى يستطيع العبد عمل الخير.
واستشهد بما ورد عن ابن رجب -رحمه الله تعالى-، أنه قال: « أفضل أوقات التوبة، أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح».
فيما ورد سؤال آخر، "أحيانًا أكون متعبة ولا أستطيع أن أصلى الفرض الفائت مع الحالى فهل بذلك يكون علي وزر؟"، أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة "يوتيوب".
وأجاب عبد السميع قائلًا: "عندما تكونى متعبة ومجهدة ولا تستطيعي أن تصلي ما عليكِ من فروض فائتة
فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا وزر عليكِ، وصلى ما عليكِ من فروض فائتة عندما تشعرين أنكِ بحالة جيدة".
وتابع: "فصلاة فرض فائت مع فرض حاضر هذا للتيسير على الإنسان، ولكن عندما يشعر الإنسان أنه متعب ومجهد فالأحسن له أن ينتظر حتى يصبح بصحة ويصلى ما عليه من فوائت مع الحاضر".
استجابة الدعاء مع الذنب
وأجاب قائلًا: "إن الله – سبحانه وتعالى- يحب من عبده أن يكون مستقيمًا ومستشعرًا لمراقبته - سبحانه وتعالى - له".
وأوضح «العجمي»، في إجابته عن السؤال عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن تكرار الذنب يكون بمثابة قطع العهد مع الله – تعالى.
وأضاف أمين الفتوى، أنه يجب على كل إنسان أن يتقى الله – عز وجل- في كل زمان ومكان؛ مستندًا إلى ما روى عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِ الرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ - رضيَ اللَّه عنهما- عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواهُ التِّرْمذيُّ.