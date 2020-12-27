وفق ضمانات احترازية.. الجبلاية تطالب وزارة الرياضة بالاستثناء من قرار عدم إجراء انتخابات

أرسلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، طلبًا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل الاستثناء من قرار رئيس الوزراء بعدم عقد أي جمعيات عمومية للاتحادات الرياضية في الوقت الحالي ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك حتى يتمكن الاتحاد من إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير المقبل.





وتضمن طلب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ضمانات باجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الجبلاية خلال الفترة القادمة وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.





وكشفت اللجنة الثلاثية فى طيات الطلب الخاص عن إجراء انتخابات الجبلاية القادمة بشكل يراعي فيه التباعد الاجتماعي وفى صالات واسعة لضمان عدم الاحتكاك بين أعضاء الجمعية العمومية.





وخاطبت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة رئيس الوزراء باستثناء الجبلاية، من قرار عدم انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات للاتحادات.





يأتي ذلك بعد التكليف الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى اللجنة الثلاثية للجبلاية فى قرار التعيين بضرورة الانتهاء من انتخابات مجلس الإدارة يوم ٣١ يناير المقبل.



