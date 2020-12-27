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فن

محامي أصالة يكشف مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:17 م
اصالة وطارق العريان
اصالة وطارق العريان
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شروق ابراهيم
كشف محمد فهمي محامي الفنانة أصالة نصري عن مفاجآت في قضية طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد أزمة أول صورة له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان. 

وقال محمد فهمي لبرنامج  ET  بالعربي إن الطلاق وقع في 15 ديسمبر 2019، ولكن تم توثيق الطلاق رسميا في 20 ديسمبر 2020 ، مشيرا إلى أن انفصال أصالة عن طارق العريان رسميًا تم منذ بضعة ايام فقط. 

وأضاف محمد فهمي أن سبب تأخير إجراءات الطلاق هو عدم رد طارق العريان عليه وعدم قدرته للوصول إليه، قائلا :" مرة يرد عليا وعشرة لا". 

ونشرت الفنانة أصالة صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

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