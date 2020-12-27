للوقاية من كورونا.. تحويل الدراسة لـ أونلاين بكلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة





وقال الدكتور محمود السعيد،في تصريح لـ"صدى البلد"،إن الكلية قامت بتحويل الدراسة أونلاين نظرا لزيادة أعداد إصابات كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الاصابة .





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وأشار سعيد إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنيه الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العيني .





وأوضح أن الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما أن الطلاب الذين يعانون من أزمات صحية يتم تحويلهم الى العيادات الموجودة بالجامعة .





وأضاف أن كيفية أداء الطلاب للامتحانات تتوقف على حسب الدكتور الخاص بكل مادة وكذلك طبيعية المواد والمقررات التي يدرسها الطلاب ، فهناك العديد من المواد التي يتم عقد الامتحانات الخاصة بها (أونلاين) والعديد من المواد الأخرى التي تقام الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية مثل الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب في الكلية لإقامة الامتحان الخاص به .





وأوضح أنه لا يوجد تغيير في شكل الامتحانات ، حيث يكون هناك بعض المواد التي ستكون الأسئلة الخاصة بها اختياريا أو ضع علامة صح أو خطأ بجانب الأسئلة المقالية ، فطريقة وضع الأسئلة يرجع إلى طبيعة المقررات والمناهج والبرامج الدراسية التي يدرسها الطلاب .





كشف الدكتور محمود السعيد عميد الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،عن حقيقة تحويل الدراسة إلى أونلاين .