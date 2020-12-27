محدش فينا كامل.. محمود زكي يكافح المرض بالميكروباص من أجل لقمة العيش | فيديو

التحدى هو أساس الحياة، ويتجسد في شخصية "محمود زكي" سائق ميكروباص من أبناء كفر هلال بمحافظة المنوفية، حيث ولد بتشوهات خلقية في الجانب الأيسر من جسده وبكلية واحدة إثر تشخيص خاطئ لوالدته من قبل الأطباء قبل ولادته، وخضع منذ صغره للكثير من العمليات الجراحية، ولكنه يأس من أن تغير هذه العمليات من شكله، فغير من حياته وطور من شخصيته وتحدى ذاته.





محمود زكي هو أخ لأربع بنات من أسرة متوسطة الحال، يعمل والده ليلا ونهارا من أجل تغطية مصاريف عائلته، ورفض الأب دومًا مسألة عمل ابنه محمود بسبب حالته الصحية ومعاناته من التنمر بين الناس، ولكن محمود سعى في أن يخفف عن والده الحمل وتعلم سواقة الميكروباص وخرج خفيًا ذات يوم ليجرب حظه في السواقة، وأبلى بلاءً حسنا، بعدما راقب والده كثيرًا أثناء قيادة السيارة.





ورفض محمود دائمًا فكرة مساعدة الآخرين له ومعاملته بشكل خاص، وقرر أن يساعد أهله، حتى استطاع محمود أن يساعد والده فى تجهيز أخواته البنات وزواجهم، ورغم صعوبة الأمر بسبب مشاكله الصحية يرفض أن يكون عاطلا ويعمل بكل جهد مثل أي شاب طبيعي.





وذكر محمود لعدسة صدى البلد، أنه اعتاد على رؤية الجانب السلبي والإيجابي من احتكاكه بالناس في الشارع، ويتجنب دائما السلبيات ليكمل طريق حياته ويواصل السير، فعلى الرغم من استهزاء الكثير منه وخوفهم منه اثناء قيادة الميكروباص، فيشجعه آخرين وينتظرونه بالتحديد للركوب معه.





وتابع محمود أنه تلقى ذات يوم رسالة على تطبيق "صراحة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص يخفي اسمه الحقيقي، ويعبر له بكلمات قاسية وجارحة "عن خوفه من الركوب معه الميكروباص ولكنه يضطر دائمًا بسبب ضيق الوقت"، فاستفزت هذه الرسالة محمود وقرر مشاركتها على صفحته ليفاجأ بتعليقات ايجابية كثيرة ممن ينتظرونه بالذات ويعجبوا بأخلاقه وجدعنته عن غيره.



