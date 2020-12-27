كرم جبر: أصحاب الآراء المتطرفة في قضايا المرأة دعاة مزيفون

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أمس أقيمت ندوة حول بناء الوعي لعام 2021، بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وخطباء مساجد من دولة السودان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر الوعي الديني في المجتمع المصري.





وأضاف كرم جبر خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc masr2": "حب الأديان مثل حب الأوطان، مؤكدا أن الشاب الذي ينشأ مُحب لوطنه ، قد تضطره الظروف إلى أن يحمل السلاح ، ويقدم روحه دفاعًا عن وطنه.





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الندوة تناولت العديد من القضايا، منها: التي تفسر العلاقة بين الصغير والكبير، والتي تحمي قيم ومبادئ المجتمع المصري، والقضايا التي تخص المرأة وكيفية تكريم الإسلام لها أعظم تكريم.





وأشار جبر، إلى أن هناك بعض الآراء المتطرفة في قضايا المرأة، وهناك دعاة مُزيفين ينالوا من حقها، ويعملوا على إهداره، ومن الممكن أن تصل في بعض الأمور إلى إهانتها في عقلها وفي جسدها.





وأضاف الدكتور " جابر طايع "، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، أن بناء الوعي يستوجب أن يكون هناك عقل واعي بكل مجريات الحياة ، لذلك نحتاج إلى الداعية وإمام المسجد ، الذي شكل عقل ووجدان هذه الأُمة، حتى يعمل على توعية المواطن المصري بكافة الأمور السياسية والأمور الاجتماعية ، والأمور الجنائية ، والأمور القانونية ، والأمور الدولية.