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برلمان

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. صحة البرلمان تطالب بتطبيق الإغلاق الجزئى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يؤيد فكرة الإغلاق الجزئى فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والتى أصابت كل دول العالم، مطالبا بضرورة تطبيق الإغلاق الجزئى فى مصر بكل حذافيره.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لولا أن الإغلاق الكلى ستكون له تداعياته السلبية على الاقتصاد المصرى، لكنا طالبنا بضرورة أن يكون هناك إغلاق كلى فى مصر، مثلما قامت الصيت بتطبيق الإغلاق الكلى وحاصرت فيروس كورونا اللعين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد: 
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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