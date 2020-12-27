عرض على الهيئة الطبية.. إجراءات طب عين شمس تجاه مصابي كورونا أثناء الامتحانات

قال الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل جيد عبر التعليم الهجين والذي يتمثل في حضور الطلاب بنسبة 50% والجزء الآخر من خلال المنصات الإلكترونية بعد رفع المقررات الدراسية والفيديوهات بجودة عالية.





وأوضح عمر لـ صدى البلد أن العملية الدراسية تسير وفقًا للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا الى أنه في حالة الاشتباه بحالة كورونا بين الطلاب يتم تحويل الطالب فورًا إلى مستشفى الدمرداش والمتخصصة لعزل الطلاب.





وأكد أشرف أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب بشكل مستمر قبل الدخول إلى الحرم الجامعي للتأكد من سلامتهم أولًا، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا تؤجل له الاختبارات ويحدد موعد آخر بعد تقديم الأوراق المطلوبة بالأعذار الطبية وعرضها علي الهيئة الطبية المتخصصة بالكلية.





واستطرد أنه في حالة شعور أى طالب بأى أعراض يتوجه مباشرة للمستشفيات الجامعية او عبر التواصل عبر الأرقام المتخصصة المتوفرة للطلاب لتلقي الإرشادات المناسبة.





وقالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تصريحات سابقة إن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص، ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرصا أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.





وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدى البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمدا دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.





وأكدت وكيل كلية الطب أن قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتماما بالغا من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.





وأشارت إلى أنه يمكن من خلال نماذج المحاكاة اكتساب المهارات الإجرائية، وتشمل التدريب على خياطة الجروح، الحقن الوريدي و العناية الطبية الطارئة المتقدمة لمجرى التنفس وقياس الضغط والسكر بأعلى دقة.