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أخبار البلد

استقلال الصحافة تطالب وسائل الإعلام بالالتزام بالمهنية فى تغطية فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، اتباع استراتيجية عمل مهنى، فى متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا، تقدم رسالة تنويرية، قائمة على أسس علمية.


وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن أداء أغلب وسائل الإعلام، فى متابعة أزمة انتشار فيروس كورونا، فى موجته الأولى، أو الثانية، انعكس سلبا على الرأى العام، فقد ساهم فى بث الرعب فى النفوس، بدرجة تفوق الإلمام بتداعياته، أو طرق التعامل معه، والوقاية منه.


وأوضح «العدل» أن عدم تدقيق المصادر، من جانب وسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بتناول أزمة كورونا، أحدث كثيرا من اللغط لدى الرأى العام، بسبب كثرة الآراء وتباينها، والتى لا تستند إلى أسس علمية، أو أبحاث طبية متخصصة، وذلك لعدم صلة أغلب المصادر بأصل الأزمة، وهى مصادر يأتى بها كثير من وسائل الإعلام، لشغل مساحات صحفية وإعلامية، إلكترونية وفضائية، دون التحقق من خلفيتها العلمية والطبية.


وطالب الحكومة، ممثلة فى وزارة الصحة، بتشكيل لجنة علمية متخصصة، تضم كبار الأطباء، والباحثين المتخصصين، تكون مهمتها إعلام الرأى العام، بكل ما يتعلق بالفيروس، ونشاطه، وتداعياته، ومراحل تطوره، وكيفية التعامل معه، على أن تقوم تلك اللجنة بتحديد قائمة تضم عددا من الأطباء والمتخصصين، تكون تلك القائمة مصدرا لوسائل الإعلام، دون غيرهم، وذلك تحقيقا لحق الرأى العام فى المعرفة الحقيقية، والحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية.
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