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رياضة

مسحة جديدة لعبد الله جمعة غدًا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:10 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن خضوع عبد الله جمعة مدافع الفريق لمسحة جديدة غدًا الإثنين للكشف عن فيروس كورونا. 

وقال محمد أسامة أن أعراض الإصابة بالفيروس لم تظهر على عبدالله جمعة خلال الأيام الماضية.

وأكد طبيب الزمالك أن عبدالله جمعة أجرى ثلاث مسحات متتالية بمعامل وزارة الصحة، ظهرت سلبية الأولى والثانية منهم فيما كشفت الثالثة عن إيجابية العينة. 

واختتم تصريحاته قائلا إن اللاعب سيجرى مسحة جديدة غدا لتحديد الموقف بشكل نهائي خاصة وأن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في اللقاء المقرر له في الخامسة مساء غدا الإثنين على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.
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