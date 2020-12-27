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محافظات

ستر ودفا.. الأورمان توزع بطاطين الشتاء على المحتاجين في كفر الشيخ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:18 م
الأورمان توزع بطاطين
الأورمان توزع بطاطين الشتاء
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محمود زيدان
وزعت جمعية الأورمان بكفر الشيخ بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز "كفر الشيخ – دسوق – سيدى سالم"، بالتعاون مع شركة أورانج، ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء، وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.


يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".


من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ لديه خطة محكمة ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع أغطية وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الأضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.
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