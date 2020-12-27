الجيزة تشن حملة على غرز ومقاهي السكة الحديد بحي شمال.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة في حي شمال الجيزة، لرفع الإشغالات الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية وإزالة التعديات الموجودة على أملاك السكة الحديد.

جاءت الحملة التي تم تنفيذها بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز، بضرورة تكثيف الحملات لعودة الانضباط لشوارع المحافظة وتطبيق الاجراءات الإحترازية.





وتمكنت الحملة من التي تم تنفيذها تحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة من رفع جميع الاشغالات الموجودة من غرز ومقاهي وتم مصادرة جميع محتويات المقاهي والغرز وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والقانونية وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى تحت إشراف اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.