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رياضة

أحمد حسن مهاجما اللجان الإلكترونية: مصطفى محمد من حقه الاحتراف في أوروبا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:00 م
مصطفى محمد لاعب نادي
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك
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إسراء أشرف
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد تلقى عرضا من نادي سانت إيتيان قد يصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار إضافية.

وقال أحمد حسن، في تصريحات له عبر برنامجه ملعب الصقر: "في حالة توقيع مصطفى محمد سيكون هناك بنود في التعاقد سيحصل الزمالك على نصف مليون دولار حال تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا، و300 ألف دولار حال تأهل الفريق الفرنسي للدوري الأوروبي، وهناك 100 ألف دولار يحصل عليها في حالة تسجيل عدد معين من الأهداف".

وأضاف: "وكيل مصطفى محمد يؤكد أن نادي الزمالك لم يرد بالموافقة أو الرفض على العروض، واللاعب من حقه الاحتراف في أوروبا، ولكن هناك أمر مؤسف بتعرض اللاعب للهجوم عبر السوشيال ميديا من خلال اللجان الإلكترونية".

وتابع: "هناك أشخاص يحركون السوشيال ميديا ضد اللاعب، ومصطفى محمد أكد أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، لكنه يتمنى الاحتراف في أوروبا، هناك شوشرة تحدث ضد اللاعبين مثل مصطفى محمد وفرجاني، وهناك أشخاص يتعمدون إثارة الأزمات حول النادي في الفترة الأخيرة".
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