الشباب والرياضة تعلن إجراءات التصويت الإلكتروني لبدء الجولة الأولى لانتخابات برلمان شباب مصر

وضعت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر إلكترونيا برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلسلة من الضوابط التنظيمية لإجراءات العملية الانتخابية المقرر إطلاقها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.





وحرصا على سلامة شباب البرلمان والقائمين على التنفيذ في ظل جائحة فيروس كورونا، وتم وضع الضوابط الإلزامية التالية:





أولا: اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

(تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير (قياس الحرارة /كمامة وجلافز وكحول هاند جيل) للقائمين على تنفيذ الإجراءات الانتخابية.

ثانيا: اتخاذ إجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الإدلاء بالصوت تكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الادارة ومسئول الربط الإلكتروني وأمام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت والتأكيد من لبس الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالإدلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الإدلاء بالصوت.





ثالثا: فتح باب الإدلاء للناخبين فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وفى حالة تواجد عدد داخل المقر الانتخابي (أمام قاعة الإدلاء بالصوت) يتم فتح الإدلاء بالصوت حتى الانتهاء من آخر ناخب ويقوم مدير إدارة البرلمان بالمديرية وإبلاغنا بذلك لاستمرار الفتح، حيث يتم غلق التصويت في تمام الخامسة من قبل مسئول السيستم بالوزارة ويتم فتحه فى اليوم الثاني بنفس التوقيت.

رابعا: التنبية على جميع المشرفين بكل مقر انتخابى عدم تدخلهم بالضغط على الشباب بالإدلاء لمرشح أو قائمة معينة حتى لا يقع تحت المساءلة القانونية فى حالة ثبوت ذلك.





خامسا: التنبيه على الشباب لبس الكمامات والجلافزات والتنبية على الناخبين أن يكون معهم أصل الرقم القومى وفى حالة وجود خطأ فى الرقم القومى مخالف للبيان المدرج على السيستم يتم استبعاده ومنعة من التسجيل والإدلاء بالصوت.





سادسا: التنبية على المرشحين (فردى /قائمة) يمتنع تماما ممارسة اى نوع من أنواع الدعاية أثناء العملية الانتخابية لأن هذه فترة إنفاذ إرادة الناخب ولا يجوز التشويش أو الازعاج أو ضغوطات أو ممارسة أي دعاية لأى مرشح وإلا اعتبرت مخالفة لإجراءات الانتخابات.





سابعا: بالنسبة للتفويض لمتابعة سير العملية الانتخابية للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية:

◾يكون تفوضا فقط (وليس تفويضا عام) ويكون كتابي ومعتمد من قبل مدير المديرية وقبل الانتخابات لمده كافية

◾ يكون للحضور بمقر لجنة انتخابية واحدة ولا يجوز للذي تم تفويضه الحضور بمقر أي لجنة أخرى وهو الذي يجلس داخل اللجنة وله حق التوقيع على المحاضر

◾بالنسبة للقائمة تفوض أو توكل شخصا من خارجها يكون أحد اعضاء البرلمان المسجلين على السيستم

◾ بالنسبة للمرشح الفردي يحق لهم المتابعة بنفسه او تفويض أحد الاعضاء وفى حالة وجود مشكله يتوجه لمدير الادارة الفرعية الموجود داخل قاعة الإدلاء بالصوت وعمل محضر إثبات حالة.

ثامنا: لا يحق للمرشح أو المفوض عمل دعاية أو الضغط على الناخبين وفى حالة ذلك يقوم رئيس اللجنة بعمل محضر إثبات حالة واستبعاده من المقر الانتخابي ويتم إرسال المحضر لنا ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة.



