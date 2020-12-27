محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ومديري الادارات الصحية بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة والحكومة المصرية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن تطعيم المواطنين بالمحافظات بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.





وتناول محافظ الدقهلية خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الإجراءات والاستعدادات الواجب اتخاذها بشأن تنفيذ التطعيم للمواطنين بنطاق المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.





وأكد المحافظ على ضرورة تنسيق جهود كافة الجهات المشاركة من الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وكذا جهود المجتمع المدني لنجاح تنفيذ هذه الحملة باعتبارها مهمة قومية تستهدف صحة وحياة المواطنين.





وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بالتقاعس أو الإهمال من قبل أي جهة من الجهات في التكليفات المنوطة بها في هذا الشأن.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمعاينة وتحديد أماكن استقبال المواطنين لاعطائهم التطعيم المذكور، منوها إلى أنه تم الاستقرار علي اختيار 5 اماكن تغطي كافة مناطق المحافظة وجار إعدادها .



وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الواقعة في نطاقهم الاماكن المختارة لتجهيزها علي اكمل وجه بكافة المستلزمات من الاثاث وثلاجات حفظ الطعوم وتأمين مصادر الكهرباء البديلة من خلال توفير المولدات الكهربية اللازمة ، هذا فضلا عن تجهيز مقاعد واماكن انتظار وتندات لحماية المواطنين من الشمس او الامطار.





وشدد المحافظ على أهمية إعداد دورات المياة وصيانتها بهذه الاماكن وتوافر المياة بها مع تخصيص عامل مسئول عن نظافتها قبل واثناء عمليات التطعيم حرصا علي صحة المواطنين.





وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق قائم مع وزارة الصحة لتوفير الطعوم وتوفير الاطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين في تنفيذ هذه الحملة لتظهر الدقهلية بمظهرها اللائق بها بين المحافظات.



من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يبدأ بالسادة الاطباء وهيئات التمريض والعاملين بمستشفيات العزل والفرز في اماكنهم، وأن الحملة في الاماكن الخمسة التي تم اختيارها وتحديدها من قبل المحافظة سوف تستقبل المواطنين فور الاعلان المركزي عن الموعد من قبل الوزارة وان استقبال المواطنين فيها يبدأ بكبار السن واصحاب الامراض المزمنة وذلك بعد ان يقوم جميع المواطنين بتسجيل بياناتهم علي الموقع الالكتروني للوزارة لتقيمها من قبل المسئولين و سيتم الاعلان عن عن هذا الموقع قريبا من قبل وزارة الصحة.



ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء الذين يقع في نطاقهم الاماكن المختارة للتطعيم وكذا مديري مديريات الخدمات المشاركة في الحملة بسرعة اعلام جموع المواطنين عن تفاصيل الموقع الالكتروني فور الاعلان عنه من قبل الوزارة وذلك بشتي وسائل الإعلان علي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات المشاركة ومن خلال اللوحات الارشادية في كافة الاماكن نطاقهم.