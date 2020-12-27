برلماني بعد تسلم الكارنيه: أولوياتي الصحة والتعليم والزراعة والمحليات

قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والهرم والواحات: ملفات الصحة والتعليم والزراعة والمحليات لها الأولوية في خطة عمله الفترة المقبلة من خلال عضويته في المجلس.
وأشار عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن هذه الملفات لا بد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل مصلحة البلد.
وقال: هدفنا الأساسي مساندة جهود الدولة بالإضافة مصلحة المواطنين بشكل عام ومصالح أهالي الدائرة على وجه الخصوص.
وأوضح أن دائرة أكتوبر والهرم والواحات بها تنوع كبير من حيث السكان وطبيعة كل منطقة، مؤكدا أن لكل منطقة في الدائرة مطالب واحتياجات سنعمل من أجل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يعكف على تجهيز أجندة تشريعية متكاملة في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ومساندة القيادة السياسية في الفترة الحالية لاستكمال مرحلة التطوير والبناء.