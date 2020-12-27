برلماني بعد تسلم الكارنيه: أولوياتي الصحة والتعليم والزراعة والمحليات

قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والهرم والواحات: ملفات الصحة والتعليم والزراعة والمحليات لها الأولوية في خطة عمله الفترة المقبلة من خلال عضويته في المجلس.





وأشار عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن هذه الملفات لا بد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل مصلحة البلد.





وقال: هدفنا الأساسي مساندة جهود الدولة بالإضافة مصلحة المواطنين بشكل عام ومصالح أهالي الدائرة على وجه الخصوص.





وأوضح أن دائرة أكتوبر والهرم والواحات بها تنوع كبير من حيث السكان وطبيعة كل منطقة، مؤكدا أن لكل منطقة في الدائرة مطالب واحتياجات سنعمل من أجل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.





وأشار إلى أنه يعكف على تجهيز أجندة تشريعية متكاملة في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ومساندة القيادة السياسية في الفترة الحالية لاستكمال مرحلة التطوير والبناء.