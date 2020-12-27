ضبط موظف بأحد مستشفيات طنطا بتهمة استغلال موقعه الوظيفى

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم، الأحد، من ضبط موظف بأحد المستشفيات بمدينة طنطا، بتهمة استغلال موقعه الوظيفى، وتحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى.









وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أسفرت عن قيام موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، باستغلال موقعه الوظيفى والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها، وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعليًا على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلى، واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه.



