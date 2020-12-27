فرج عامر: هناك صعوبة في الحصول على دعم الصادرات

استنكر النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من آليات صرف دعم الصادرات وصعوبة الحصول عليها، بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك علي ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأكد " عامر"، خلال البيان الصادر له، على أنه يرجع ذلك إلى تقاعس عدد من المسئولين والجهات المسؤلة عن ذلك في أداء دورهم، فضلا عن تكاسلهم في تنفيذ تعليمات وتوجهيات الرئيس، مشيرا إلى أنه هذه الممارسات تتسبب بشكل كبير في إغلاق المصانع وركود حركة الصناعة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، خاصة أن تصريحات الرئيس السيسي دائما تؤكد على مساندة أصحاب الشركات في العبور من هذه الأزمة بأقل الخسائر.





وتابع رئيس لجنه الصناعة بالبرلمان:" مش هتكلم على أن الرئيس قال ينخصم ١٥٪؜ لأنها فائدة البنوك المستقبلية هم حطوا ٥٪؜ زيادة خلوها ٢٠٪؜ علما بأن الفلوس دي بقالها أكتر من ٦ سنوات علي الاقل ومخصوم منها ٣٠٪؜ بنية تحتية في المواني والمطارات اللي لما بنصدر من خلالها بيتم دفع رسوم".





وأوضح أن دعم الصادرات ليس من ميزانية الدولة، بل يتم دفعة من جزء من الغرامات الذي يقوم بدفعها المصدرين عن انفسهم، أثناء استيراد الخامات.