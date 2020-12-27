إسكان البرلمان: تطوير القاهرة التاريخية مشروع عملاق جديد فى عهد السيسي ينعش السياحة

ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مؤكدًا أنه سيكون واحدًا من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس السيسى وستكون له آثاره الإيجابية على السياحة.





وأشاد " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم بالبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وعرض الخطط المقترحة على الرئيس السيسى والذي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع معربًا عن ثقته التامة فى إنجاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لهذا المشروع بأعلى المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية التى ستعيد الوجه الحضارى للقاهرة التاريخية.



