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رياضة

خالد عيد: غزل المحلة يمتلك لاعبين مميزين لكن تنقصهم الخبرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:08 م
خالد عيد
خالد عيد
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عبدالله هشام
أكد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، أن فريقه يضم مجموعة شابة وبعضهم من أندية الدرجة الثانية والثالثة، وهم يحتاجون لنظرة من الفرق الكبيرة، والمجموعة الحالية سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لدينا لاعبين مميزين، رغم أن بعضهم مغمور، ولكنهم يريدون تقديم مباريات جيدة، ولعبنا بشكل طيب منذ انطلاقة الدوري المصري، طموحنا كبير في الموسم الحالي".

وأضاف: "لدينا رغبة في تدعيم بعض المراكز في الدوري المصري، حتى يحدث تكامل في خطوط غزل المحلة، أتمنى ضم بعض اللاعبين على سبيل الاعارة من الأهلي والزمالك".

وأكمل: "فاوضت بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك، وتحدثت مع محمد فخري، ولكن البعض تلقوا عروضا بأرقام مالية كبيرة، وكان من الصعب علينا ضمه".

وواصل: "هدفنا واضح البقاء في الدوري المصري هذا الموسم، لدينا بعض اللاعبين الجيدين ولكن خبراتهم قليلة".

وزاد: "لدينا مباراة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء القادم، ونسعى للظهور فيها بشكل جيد".
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