صورتها تصدرت غلاف المجلات.. إكرام عمر موديل سويدية محجبة تحدت التقاليد

اكرام عمر فتاة سويدية مسلمة تحدت كل الاعراف و القيود الروتينية في ازياء المحجبات ونظرة المجتمع للفتيات المحجبة وعروض الازياء بوجه عام بالزي المحتشم.





وحسب ما ورد في شبكة سي ان ان، فإن إكرام دخلت في عالم الموضة وعروض الازياء واصرت ان تكون عارضة ازياء بزيها الاسلامي المحتشم، بل كانت ترى ان الحجاب لا يمثل عائقا للجمال وترى انه يميزها.





قالت اكرام، ان الحجاب يمثل بالنسبة لها رمزا للجمال والاناقة وهو في شكله الصحيح يشكل مظهرا رائعا وبعض مصممي الازياء يتجهون حاليا إلى تصميم ملابس محتشمة للمحجبات في الفترة الاخيرة.





وأضافت اكرام انها واجهت مشاكل كثيرة مع عائلتها حينما اخبرت الجميع انها ستترك مجال دراستها وتعمل عارضة أزياء وستحتفظ بججابها، اعتقد اقاربها من الرجال ان ذلك التفكير سيدفعها للتخلي عن الحجاب وواجهوا قرارها بالرفض الا انها اصرت علي تتفيذ فكرتها.



