برلماني: "النقد الدولي" اعترف بنجاح الإصلاح الاقتصادي المصري في التغلب على تداعيات كورونا

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، التي أكد فيها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر واعتمدته منذ عام 2016 ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد ومساندته في التغلب على أي تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التي قد تواجهه، لا سيما أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم حاليا، بأنها بمثابة اعتراف حقيقي من صندوق النقد الدولي على صمود ونجاح مصر في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





كما اعتبر "عبد الحميد " في بيان الأحد، أن تأكيد الدكتور محمود محى الدين بأن أبرز الأولويات التي قامت بها مصر والدول النامية هو تجويد أدوات التعليم والتعلم في العلوم التطبيقية وإجادة الاعتناء برأس المال البشري، وحسن إدارة منظومات الرعاية الصحية الشاملة، والاستمرار في دعم الأساليب التي تقودها البلدان لتخطيط وتنفيذ ومتابعة تقييم برامج للبنية التحتية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود، إلى جانب دعم سبل الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودمجهم في النشاط الاقتصادي لتعزيز التعافي من جائحة فيروس كورونا بمثابة دليل قاطع على نجاح السياسات والاستراتيجيات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحداث تطوير وتحديث شاملين داخل ملفى التعليم والصحة.





وأكد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى لملفي التعليم والصحة.





وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الدكتور طارق شوقي يستحق كل التقدير والاحترام من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإصراره الحقيقي على استكمال تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا تتعلق بتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعي رغم كل الاشاعات والاكاذيب والسموم التي واجهها من قوى الشر والظلام والإرهاب لإفشال منظومة تطوير وتحديث التعليم في مصر، مؤكدًا أن مصر قدمت تجربة رائعة ومتفردة نالت اعجاب وانبهار دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التعليم.