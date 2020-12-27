برلماني يطالب بلجنة تحقيق في مصرع 8 حالات كورونا وإصابة 7 في حريق مستشفى بالقليوبية

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، نائب رئيس حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات حادث حريق مستشفى الأمل التخصصي بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، والذي نتج عنه مصرع 8 مرضى وإصابة 7 آخرين.





وقال الهضيبي، في اقتراحه، بحسب بيان، الأحد، إن أهالي محافظة القليوبية فوجئوا بحريق هائل في مستشفى الأمل التخصصي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بقسم العناية المركزة المخصص لعلاج حالات كورونا نتج عن الحريق وفاة 8 مرضى وإصابة 7 آخرين".





وأضاف الهضيبي: "لذلك أرغب واقترح تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث ومعرفة المخطئ ومحاسبة المسئولين".