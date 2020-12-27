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محافظات

بعد تبرع والدتها.. أول تعليق من رئيس جامعة المنوفية على وفاة الطفلة ليلى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:07 م
الطفلة ليلي ووالدتها
الطفلة ليلي ووالدتها
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مروة فاضل
تقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطفلة ليلى والتى أجرى لها عملية زراعة كبد منذ أيام بمعهد الكبد القومى.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفي خبر نزل كالصاعقة على الجميع، أعلن معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، وفاة الطفلة ليلي شريف صاحبة ال ٤ سنوات والتي تبرعت لها والدتها بجزء من كبدها.

وكانت مشاعر التعاطف أصابت الجميع وكثفوا الدعاء لنجاة طفلة المنوفية ابنة مركز منوف صاحبة الأربع سنوات وذلك بعد تبرع والدتها لها بجزء من الكبد.

واستمرت العملية ١٢ ساعة لنقل فص من الكبد الطفله ليلي في عملية معقدة أعقبها حجز الطفلة بالعناية المركزة لسوء حالتها.

وتدهورت حالة الطفل وقلت نسبة الأكسجين وكان وراء ذلك وفاة الطفلة وسط حزن الجميع والعاملين بالمعهد.


وقال الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، إن الجراحة كانت صعبة جدا نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد.

وأضاف، أن والدتها السيدة ولاء جلال قامت بالتبرع لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.

وقاد فريق الجراحة  الدكتور إبراهيم عبد القادر رئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ومدير وحدة زراعة الكبد وعاونه فريق جراحى كفء ضم الأطباء: هاني عبد المجيد، اسامة حجازي، حازم زكريا، اسلام ايوب، محمد بلابل، يحيي فايد، محمود مقشط، احمد سلام، محمد شرشر،  سامي سامح، الدكتورة نرمين العدوي رئيس قسم طب الكبد في الأطفال، وقاد فريق التخدير الدكتور عصام عبد الفتاح، ميس نجلاء البمبي رئيس فريق التمريض بالعمليات.
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