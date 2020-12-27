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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكشف أبرز ٦ توجيهات للمجلس الأعلى للجامعات لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:29 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
كشف الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة استعدادات إجراءات امتحانات منتصف العام.


وقال الدكتور أحمد زكى إن من أبرز التوجيهات ضرورة انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


وأضاف أن المجلس شدد على أهمية متابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية، مع تأكيد أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال بالمستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا»، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية والتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.
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