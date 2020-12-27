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رياضة

مرحلة صعبة والكل عاوز فلوسه.. كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:39 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسراء أشرف
أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية صعبة للغاية، وهناك البعض يحاول إثارة الأزمات حول النادي في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "قلت بالأمس مرت ساعة بدون إشاعة، الأجواء ليست مستقرة، والبعض لا يريد إنجاح نادي الزمالك، وبعضهم من أبناء النادي لا يريدون الاستقرار، ولكن الذين يعملون حاليا في النادي يبذلون قصارى جهدهم من أجل تخطى تلك المرحلة".

وأضاف: "الزمالك يريد الحصول على مبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار، من أجل احتراف مصطفى محمد، النادي يحتاج إلى دعم مالي كبير في الوقت الحالي".

وواصل: "هناك ملفات عديدة تم فتحها مرة واحدة، ولكن سنصل إلى اتفاق نهائي بما يحقق طموحات نادي الزمالك واللاعب مصطفى محمد".

وأكمل: "الموجودون حاليا في النادي، لن يدعوا وجود أزمة مالية، النادي يمر بظروف معينة، والمفترض أن تلك الفواتير كان يجب تسديدها منذ عدة شهور، وكل اللاعبين يقولون أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر قبل تعيين اللجنة".

وتابع: "طارق حشيش رئيس الإدارة المالية، أكد أن هناك أموالا ستدخل خزينة النادي خلال الأيام المقبلة والنادي لديه مستحقات خارجية من البنوك والرعاة، والاشتراكات المتأخرة، وهناك مساعي جادة لتحصيل كل الأموال، فحب النادي وحده لا يكفي، لأن الكل يريد الحصول على حقوقه المالية".

وزاد: "الزمالك لن يريد التفريط في أي لاعب سواء أوباما أو فرجاني أو جنش، وفي حالة وصول عرض جيد لمصطفى محمد سيتم الموافقة على رحيله، ولا يقل عن 5 مليون دولار، ولابد أن يتوافر جميع المقومات المالية لنادي الزمالك".

وزاد: "المستشار عماد عبدالعزيز تولي منصب رئيس اللجنة، هو شخصية محترمة وحازمة، ولم يتم عقد جلسة مع لجنة الكرة حتى الآن، وخلال ساعات سيتم اتخاذ قرارات ترضي طموحات جمهور الزمالك، وغلق كل الملفات".
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